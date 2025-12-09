KİV: Tehran və Bakı müxtəlif sahələrdə iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirə bilər
- 09 dekabr, 2025
- 10:27
İran və Azərbaycan nəqliyyat, maliyyə, energetika, ticarət və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığı genişləndirə bilərlər.
"Report"un məlumatına görə, belə bir fikir İran xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin dekabrın 7-8-də Bakıya səfərinin yekunları üzrə İranın "Mehr" agentliyinin materialında yer alıb.
Agentliyin qiymətləndirməsinə görə, iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi regionda sülh və sabitliyin möhkəmlənməsinə, həmçinin Cənubi Qafqaz regionunda və Xəzəryanı hövzədə strateji münasibətlərin inkişafına töhfə verə bilər.
"İran və Azərbaycan nəqliyyat, energetika, ticarət, turizm, bank əməkdaşlığı, sərhədyanı sahələrdə, eləcə də təhlükəsizlik sahəsində terrorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq və narkotik qaçaqmalçılığı kimi yaranan təhdid və çağırışlara qarşı mübarizə üzrə fəaliyyətlərin koordinasiyası məsələlərində yaxşı tərəfdaş ola bilərlər", - materialda qeyd olunub.
Eyni zamanda, bildirilib ki, A.Əraqçinin səfəri Tehranın Bakı ilə münasibətləri möhkəmləndirmək istəyini nümayiş etdirir.
"İki ölkə arasında yaxşı münasibətlər və sıx əməkdaşlıq üçün unikal imkanlar ictimaiyyətin bu səfərə dair gözləntilərini artırıb. Tərəflərin gələcəkdə daha geniş çoxtərəfli əməkdaşlığın davam etdirilməsi üçün məntiqi və hüquqi baza yarada biləcəkləri gözlənilir", - agentlik vurğulayıb.