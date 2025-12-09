СМИ: Тегеран и Баку могут расширить экономическое сотрудничество в различных областях

Иран и Азербайджан могут расширить сотрудничество в сферах транспорта, финансах, энергетики, торговли и кооперации в области безопасности.

Как передает Report, такое мнение приводится в материале иранского агентства Mehr по итогам визита главы внешнеполитического ведомства Аббаса Арагчи в Баку 7-8 декабря.

По оценкам агентства, расширение экономического сотрудничества между двумя странами может способствовать укреплению мира и стабильности в регионе, а также развитию стратегических отношений в регионе Южного Кавказа и прикаспийском бассейне.

"Иран и Азербайджан могут стать хорошими партнерами в сферах транспорта, энергетики, торговли, туризма, банковского сотрудничества, приграничного сотрудничества, а также в вопросах координации действий по противодействию возникающим угрозам и вызовам в сфере безопасности, таким как терроризм, организованная преступность и контрабанда наркотиков", - отмечается в материале.

В Иране также отметили, что визит Арагчи демонстрирует желание Тегерана укрепить отношения с Баку.

"Хорошие отношения между двумя странами и уникальные возможности для тесного сотрудничества повысили ожидания общественности в отношении этого визита. Ожидается, что стороны смогут заложить логическую и правовую основу для продолжения более широкого многостороннего сотрудничества в будущем", - подчеркивает агентство.