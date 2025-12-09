Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    СМИ: Тегеран и Баку могут расширить экономическое сотрудничество в различных областях

    Внешняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 10:07
    СМИ: Тегеран и Баку могут расширить экономическое сотрудничество в различных областях

    Иран и Азербайджан могут расширить сотрудничество в сферах транспорта, финансах, энергетики, торговли и кооперации в области безопасности.

    Как передает Report, такое мнение приводится в материале иранского агентства Mehr по итогам визита главы внешнеполитического ведомства Аббаса Арагчи в Баку 7-8 декабря.

    По оценкам агентства, расширение экономического сотрудничества между двумя странами может способствовать укреплению мира и стабильности в регионе, а также развитию стратегических отношений в регионе Южного Кавказа и прикаспийском бассейне.

    "Иран и Азербайджан могут стать хорошими партнерами в сферах транспорта, энергетики, торговли, туризма, банковского сотрудничества, приграничного сотрудничества, а также в вопросах координации действий по противодействию возникающим угрозам и вызовам в сфере безопасности, таким как терроризм, организованная преступность и контрабанда наркотиков", - отмечается в материале.

    В Иране также отметили, что визит Арагчи демонстрирует желание Тегерана укрепить отношения с Баку.

    "Хорошие отношения между двумя странами и уникальные возможности для тесного сотрудничества повысили ожидания общественности в отношении этого визита. Ожидается, что стороны смогут заложить логическую и правовую основу для продолжения более широкого многостороннего сотрудничества в будущем", - подчеркивает агентство.

    KİV: Tehran və Bakı müxtəlif sahələrdə iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirə bilər
    Media: Tehran, Baku may expand economic co-op in various areas
