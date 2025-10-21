Tokayev Azərbaycan Prezidentinə qazax milli geyimini hədiyyə edib
- 21 oktyabr, 2025
- 14:40
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə qazax milli geyimi "çapan" (hörmət, ehtiram və dostluq rəmzi) hədiyyə edilib.
"Report"un məlumatına görə, hədiyyəni Qazaxıstanın Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev təqdim edib.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev oktyabrın 20-dən Qazaxıstanda dövlət səfərindədir.
