    Tokayev Azərbaycan Prezidentinə qazax milli geyimini hədiyyə edib

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 14:40
    Tokayev Azərbaycan Prezidentinə qazax milli geyimini hədiyyə edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə qazax milli geyimi "çapan" (hörmət, ehtiram və dostluq rəmzi) hədiyyə edilib.

    "Report"un məlumatına görə, hədiyyəni Qazaxıstanın Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev təqdim edib.

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev oktyabrın 20-dən Qazaxıstanda dövlət səfərindədir.

    Video
    Токаев подарил президенту Азербайджана национальный казахский костюм
    Video
    Tokayev presents president of Azerbaijan with national Kazakh costume

