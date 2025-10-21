Токаев подарил президенту Азербайджана национальный казахский костюм
Внешняя политика
- 21 октября, 2025
- 14:48
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил Ильхаму Алиеву национальный казахский чапан - символ уважения, почета и дружбы, сообщает Report.
Отметим, что с 20 октября президент Ильхам Алиев находится с государственным визитом в Казахстане.
Последние новости
15:22
Азербайджан и Казахстан установили побратимские отношения между городами Газах и ТаразВнешняя политика
15:21
Фото
Таможенные службы Азербайджана и Ирана укрепляют информационный обменБизнес
15:06
Папоян рассказал о маршруте поставки зерна из Казахстана в Армению через АзербайджанВ регионе
15:02
Глава египетской разведки находится в Израиле для переговоров с представителями Израиля и СШАДругие страны
14:58
Хикмет Гаджиев: В знак уважения наши братья казахи исполнили песню из репертуара Муслима МагомаеваВнешняя политика
14:57
Сирия планирует ввести новую валюту в начале 2026 годаДругие страны
14:48
Видео
Токаев подарил президенту Азербайджана национальный казахский костюмВнешняя политика
14:43
Прокуроры стран СНГ договорились о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграциейВ регионе
14:40
Фото