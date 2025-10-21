Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Токаев подарил президенту Азербайджана национальный казахский костюм

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 14:48
    Токаев подарил президенту Азербайджана национальный казахский костюм

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил Ильхаму Алиеву национальный казахский чапан - символ уважения, почета и дружбы, сообщает Report.

    Отметим, что с 20 октября президент Ильхам Алиев находится с государственным визитом в Казахстане.

