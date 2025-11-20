İsrail XİN başçısı: Yaxın zamanda Bakıya səfərimi səbirsizliklə gözləyirəm
Xarici siyasət
- 20 noyabr, 2025
- 14:59
İsrailin xarici işlər naziri Qideon Saar tezliklə Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovla görüşünü şərh edərkən yazıb.
Q.Saar qeyd edib ki, M.Cabbarovla danışıqlar zamanı ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza üzrə sülh planı və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi də müzakirə edilib.
"Həmçinin Bakı ilə dərinləşən ikitərəfli və iqtisadi əlaqələri müzakirə etdik. Yaxın zamanda Bakıya səfər etməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Biz qarşılıqlı münasibətlərimizi gücləndirməyə davam edəcəyik", - nazir yazıb.
Son xəbərlər
15:49
Video
Vyetnamda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 26 nəfər ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:48
Bakıda keçiriləcək Dünya İdman və Biznes Sammiti üçün qeydiyyat prosesi başlayıbFərdi
15:44
Özünüməşğulluq proqramı ilə əhatə olunacaq şəxslərin sayı 110 min nəfəri keçəcəkMaliyyə
15:41
Göyçayda yük və minik maşınları toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
15:39
Gələn il işsizlikdən sığorta haqlarının 15 %-ə yaxın artacağı gözlənilirMaliyyə
15:38
Asim Xudiyev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıbFutbol
15:36
Sviridenko ABŞ Quru Qoşunlarının naziri ilə görüşübDigər ölkələr
15:35
Nikol Paşinyan Qazaxıstana yollanıbRegion
15:32