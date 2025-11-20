İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İsrail XİN başçısı: Yaxın zamanda Bakıya səfərimi səbirsizliklə gözləyirəm

    Xarici siyasət
    • 20 noyabr, 2025
    • 14:59
    İsrailin xarici işlər naziri Qideon Saar tezliklə Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovla görüşünü şərh edərkən yazıb.

    Q.Saar qeyd edib ki, M.Cabbarovla danışıqlar zamanı ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza üzrə sülh planı və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi də müzakirə edilib.

    "Həmçinin Bakı ilə dərinləşən ikitərəfli və iqtisadi əlaqələri müzakirə etdik. Yaxın zamanda Bakıya səfər etməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Biz qarşılıqlı münasibətlərimizi gücləndirməyə davam edəcəyik", - nazir yazıb.

    İsrail Azərbaycan Qideon Saar
    Глава МИД Израиля: С нетерпением жду визита в Баку в ближайшее время
    Israeli FM: Look forward to visiting Baku soon

