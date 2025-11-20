Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Глава МИД Израиля: С нетерпением жду визита в Баку в ближайшее время

    Внешняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 14:52
    Глава МИД Израиля: С нетерпением жду визита в Баку в ближайшее время

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар планирует посетить Азербайджан в ближайшее время.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х", комментируя встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

    Саар отметил, что на переговорах с Джаббаровым в том числе обсуждался мирный план президента США Дональда Трампа по Газе и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

    "Также обсудили углубляющиеся двусторонние и экономические связи с Баку. С нетерпением жду визита в Баку в ближайшее время. Мы продолжим укреплять наши взаимоотношения", - написал Саар.

    Гидеон Саар Микаил Джаббаров Израиль Азербайджан
    İsrail XİN başçısı: Yaxın zamanda Bakıya səfərimi səbirsizliklə gözləyirəm
    Israeli FM: Look forward to visiting Baku soon

    Последние новости

    15:54
    Фото

    Азербайджанская модель мультикультурализма представлена на международном симпозиуме в Тунисе

    Внешняя политика
    15:54

    Доходы от приватизации госимущества за 10 месяцев выросли почти на 10%

    Финансы
    15:46

    Муса Гулиев: Стоимость 5 соцпакетов в Азербайджане превысила 8 млрд манатов

    Финансы
    15:38
    Видео

    Во Вьетнаме из-за наводнений и оползней погибли 26 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:30

    В Баку перекроют движение от улицы Хагани Рустамова к проспекту Бабека

    Инфраструктура
    15:23

    Пашинян отправился в Казахстан с двухдневным визитом

    В регионе
    15:18

    Сийярто: ЕС должен прекратить выплаты Украине и потребовать финансовой проверки

    Другие страны
    15:09

    Свириденко встретилась с министром Сухопутных войск США

    Другие страны
    15:05
    Фото

    Переселившимся в поселок Гадрут семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    Лента новостей