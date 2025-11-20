Глава МИД Израиля: С нетерпением жду визита в Баку в ближайшее время

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар планирует посетить Азербайджан в ближайшее время.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х", комментируя встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Саар отметил, что на переговорах с Джаббаровым в том числе обсуждался мирный план президента США Дональда Трампа по Газе и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

"Также обсудили углубляющиеся двусторонние и экономические связи с Баку. С нетерпением жду визита в Баку в ближайшее время. Мы продолжим укреплять наши взаимоотношения", - написал Саар.