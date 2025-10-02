İlham Əliyev: Sülh gündəliyi ilə bağlı nailiyyətlər tarixi əhəmiyyət kəsb edir
Xarici siyasət
- 02 oktyabr, 2025
- 15:20
Sülh gündəliyi ilə bağlı nailiyyətlər bütün region, o cümlədən Ermənistan və Azərbaycan üçün tarixi əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün əhəmiyyət kəsb edir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Kopenhagendə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta və Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen ilə görüşündə deyib.
Prezident İlham Əliyev həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın artıq sülh şəraitində yaşamağa uyğunlaşdıqlarını qeyd edib və Azərbaycanın sülh gündəliyinin irəli aparılması üçün səyləri davam etdirəcəyini vurğulayıb.
