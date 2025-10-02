Ильхам Алиев: Достижения, связанные с мирной повесткой, имеют историческое значение

Достижения, связанные с мирной повесткой, имеют историческое значение для всего региона, в том числе для Армении и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 октября на встрече с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Копенгагене.

Президент Ильхам Алиев отметил, что и Армения, и Азербайджан уже адаптировались к жизни в условиях мира, и подчеркнул, что Азербайджан продолжит усилия для продвижения мирной повестки.