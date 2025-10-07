İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İlham Əliyev: Son bir ildə Türkiyə ilə birgə 25-dən artıq ikitərəfli və çoxmillətli hərbi təlimlər keçirilib

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 14:25
    İlham Əliyev: Son bir ildə Türkiyə ilə birgə 25-dən artıq ikitərəfli və çoxmillətli hərbi təlimlər keçirilib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son bir ildə Türkiyə ilə birgə 25-dən artıq ikitərəfli və çoxmillətli hərbi təlimlər keçirildiyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşündə çıxış edən dövlət başçısı qeyd edib ki, təhlükəsizlik təmin edilmədən inkişaf mümkün deyil.

    "Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin kobud şəkildə pozulduğu dövrdə ölkələrimiz arasında hərbi və hərbi-texniki sahədə əməkdaşlıq çox önəmli amillərdən biridir. Bu çərçivədə müttəfiqimiz olan Türkiyə ilə dərin əməkdaşlıq mövcuddur. Yalnız son bir ildə Türkiyə ilə birgə 25-dən artıq ikitərəfli və çoxmillətli hərbi təlimlər keçirilib", - Prezident İlham Əliyev deyib.

    Azərbaycan Türkiyə Hərbi təlimlər Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция за последний год провели свыше 25 военных учений

    Son xəbərlər

    15:13

    Türkiyənin Kommunikasiya İdarəsi: Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda bayraqların yarıya endirildiyi barədə xəbərlər feykdir

    Xarici siyasət
    15:12

    Sadır Japarov: Azərbaycanın sədrliyi altında TDT mütərəqqi inkişafını davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    15:12
    Rəy

    HƏMAS-ın iki illik müharibəsi – Bölgədə açılan əllər, davam edən danışıqlar - ŞƏRH

    Analitika
    15:09

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qızlardan ibarət qılıncoynadanları finala yüksəliblər - YENİLƏNİB

    Komanda
    15:06

    Azərbaycan-BƏƏ iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bu ilin sonuna qədər ratifikasiya oluna bilər

    Biznes
    15:04

    Türk Gənclik Akademiyasının Şimali Kiprdə yaradılması təklif edilib

    Digər
    15:03

    Ersin Tatar: Türkiyənin təminatı Şimali Kiprin təhlükəsizliyinin qarantıdır

    Xarici siyasət
    15:02

    "Global Energy Solutions" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    14:59

    Qırğızıstan TDT ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı üzrə yol xəritəsi hazırlayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti