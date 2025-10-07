Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция за последний год провели свыше 25 военных учений

Азербайджан и Турция за последний год провели более 25 двусторонних и многонациональных военных учений.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

"Известно, что развитие невозможно без обеспечения безопасности. В период, когда нормы и принципы международного права грубо нарушаются, одним из важнейших факторов является сотрудничество между нашими странами в военной и военно-технической областях. В этом контексте налажено глубокое взаимодействие с нашим союзником Турцией. Только за последний год с Турцией было проведено более 25 двусторонних и многонациональных военных учений", - сказал президент Азербайджана.