    Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция за последний год провели свыше 25 военных учений

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 14:23
    Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция за последний год провели свыше 25 военных учений

    Азербайджан и Турция за последний год провели более 25 двусторонних и многонациональных военных учений.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    "Известно, что развитие невозможно без обеспечения безопасности. В период, когда нормы и принципы международного права грубо нарушаются, одним из важнейших факторов является сотрудничество между нашими странами в военной и военно-технической областях. В этом контексте налажено глубокое взаимодействие с нашим союзником Турцией. Только за последний год с Турцией было проведено более 25 двусторонних и многонациональных военных учений", - сказал президент Азербайджана.

    İlham Əliyev: Son bir ildə Türkiyə ilə birgə 25-dən artıq ikitərəfli və çoxmillətli hərbi təlimlər keçirilib

