    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    İlham Əliyev: Hindistan beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycandan qisas almağa çalışır

    Xarici siyasət
    • 01 sentyabr, 2025
    • 12:09
    İlham Əliyev: Hindistan beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycandan qisas almağa çalışır
    İlham Əliyev

    Azərbaycanın Pakistana göstərdiyi dəstəyə cavab olaraq Hindistan beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycandan qisas almağa çalışır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çinin Tiencin şəhərində Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif ilə görüşündə deyib.  

    Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin qardaşlığa əsaslandığını deyən dövlət başçısı Pakistanın Hindistan üzərində qələbəsi münasibətilə təbriklərini çatdırıb.

    Hindistanın qisasa çalışmasının Azərbaycan üçün heç bir əhəmiyyət daşımadığını vurğulayan prezident qeyd edib ki, Azərbaycan üçün qardaşlıq münasibətləri hər şeydən üstündür.

    İlham Əliyev   Hindistan   Pakistan  
    Ильхам Алиев: Индия пытается отомстить Азербайджану в международных организациях

