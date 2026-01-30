İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev: Gələcəkdə Yunanıstanın biznes nümayəndələri ilə daha çox təmas olacağına ümid edirəm

    Xarici siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 12:45
    İlham Əliyev: Gələcəkdə Yunanıstanın biznes nümayəndələri ilə daha çox təmas olacağına ümid edirəm

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev gələcəkdə Yunanıstanın biznes nümayəndələri ilə daha çox təmasların olacağına ümid etdiyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, Yunanıstanın Azərbaycana yeni təyin olunan səfiri Maria K.Papakonstantinusun etimadnaməsini qəbul edərkən, dövlət başçısı iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə, o cümlədən bu gün qlobal təhlükəsizlikdə mühüm amil olan enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq etdiklərini deyib.

    Dövlət başçısı gələcəkdə biznes nümayəndələri arasında daha çox təmasların olacağına, qarşılıqlı investisiya qoyuluşunun həyata keçiriləcəyinə, tərəfdaşlığımızın inkişaf etdirilməsində hər iki ölkənin səfirlərinin vacib rol oynayacaqlarına ümidvarlığını bildirdi.

    İlham Əliyev Yunanıstan Maria K.Papakonstantinus
    Ильхам Алиев: Надеюсь, в будущем будет больше контактов с представителями бизнеса Греции

