Ильхам Алиев: Надеюсь, в будущем будет больше контактов с представителями бизнеса Греции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в будущем будет больше контактов с представителями бизнеса Греции.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в Азербайджане Марии К.Папаконстантину.

Глава государства отметил, что наши страны сотрудничают в различных областях, в том числе в сфере энергетической безопасности, являющейся сегодня важным фактором глобальной безопасности.

Президент Азербайджана выразил надежду на то, что в будущем будет больше контактов между представителями бизнеса, будут осуществляться взаимные инвестиции и что послы двух стран будут играть важную роль в развитии нашего партнерства.