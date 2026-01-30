Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев: Надеюсь, в будущем будет больше контактов с представителями бизнеса Греции

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 13:23
    Ильхам Алиев: Надеюсь, в будущем будет больше контактов с представителями бизнеса Греции

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в будущем будет больше контактов с представителями бизнеса Греции.

    Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в Азербайджане Марии К.Папаконстантину.

    Глава государства отметил, что наши страны сотрудничают в различных областях, в том числе в сфере энергетической безопасности, являющейся сегодня важным фактором глобальной безопасности.

    Президент Азербайджана выразил надежду на то, что в будущем будет больше контактов между представителями бизнеса, будут осуществляться взаимные инвестиции и что послы двух стран будут играть важную роль в развитии нашего партнерства.

    İlham Əliyev: Gələcəkdə Yunanıstanın biznes nümayəndələri ilə daha çox təmas olacağına ümid edirəm
