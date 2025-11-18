Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizinin tərkib hissəsi olan yoldan video paylaşıb
- 18 noyabr, 2025
- 16:51
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizinin tərkib hissəsi olaraq inşa edilən sürətli avtomobil yolundan video paylaşıb.
"Report" xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev bu barədə özünün "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
"Bir neçə həftə əvvəl Zəngəzur dəhlizinin dəmir yolu xəttinə dair görüntülər paylaşmışdım. Bu gün isə dəhlizin tərkib hissəsi olaraq inşa edilən sürətli avtomobil yolunun videosunu təqdim edirəm - bu, regionun gələcəyini formalaşdıran bir layihədir",- paylaşımda qeyd olunub.
A few weeks ago, I posted the footage of the railway line of the Zangezur Corridor.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 18, 2025
Today, I am sharing a video of the high-speed motorway being built as part of the corridor — a project shaping the region’s future. pic.twitter.com/lX0WtpqNfN