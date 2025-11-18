İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizinin tərkib hissəsi olan yoldan video paylaşıb

    Xarici siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 16:51
    Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizinin tərkib hissəsi olan yoldan video paylaşıb
    Hikmət Hacıyev

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizinin tərkib hissəsi olaraq inşa edilən sürətli avtomobil yolundan video paylaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev bu barədə özünün "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    "Bir neçə həftə əvvəl Zəngəzur dəhlizinin dəmir yolu xəttinə dair görüntülər paylaşmışdım. Bu gün isə dəhlizin tərkib hissəsi olaraq inşa edilən sürətli avtomobil yolunun videosunu təqdim edirəm - bu, regionun gələcəyini formalaşdıran bir layihədir",- paylaşımda qeyd olunub.

    Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizi
    Video
    Хикмет Гаджиев опубликовал видео с участком автодороги Зангезурского коридора
    Video
    Hikmat Hajiyev posts video of high-speed motorway being built as part of Zangazur corridor

    Son xəbərlər

    17:51

    Kamboca rəsmisi: "Texnologiya bəşəriyyətin rifahı üçün düzgün istifadə edilməlidir"

    İKT
    17:48

    Ötən ay 16 mindən çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycanda qeydiyyat üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    17:48

    "İnter" və "Milan" fransalı qapıçı ilə maraqlanır

    Futbol
    17:47

    Dövlət Xidməti: Fasilə "AzStateNet" şəbəkəsinə və gov.az domenlərinə təsir etməyib

    İKT
    17:46

    "Azərbaycanfilm"in həyətindəki Cəfər Cabbarlının heykəli restavrasiya ediləcək - RƏSMİ

    Mədəniyyət siyasəti
    17:43

    Mariyana Kuyundziç: "Aİ rəqəmsal uçurumu aradan qaldırmağa və təhlükəsiz infrastrukturu gücləndirməyə çalışır"

    İKT
    17:40

    Hakan Fidan: Türkiyə Azərbaycanla koordinasiya və həmrəylik içində əlaqələr qurur

    Region
    17:40

    Nəzər Əliyev: "Ucuz Çin məhsulları yerli ustaların satış imkanlarını daraldır"

    Turizm
    17:38

    Sabah Sumqayıtda 30 min abonentin suyu kəsiləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti