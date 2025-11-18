Хикмет Гаджиев опубликовал видео с участком автодороги Зангезурского коридора

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал видео скоростной автомобильной дороги, которая строится как часть Зангезурского коридора.

Как сообщает Report, Хикмет Гаджиев разместил соответствующую публикацию на своей странице в социальной сети "X".

"Несколько недель назад я делился кадрами железнодорожной линии Зангезурского коридора. Сегодня же представляю видео скоростной автомобильной дороги, строящейся как составная часть коридора – это проект, формирующий будущее региона", – отмечено в публикации.