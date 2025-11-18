Хикмет Гаджиев опубликовал видео с участком автодороги Зангезурского коридора
- 18 ноября, 2025
- 16:58
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал видео скоростной автомобильной дороги, которая строится как часть Зангезурского коридора.
Как сообщает Report, Хикмет Гаджиев разместил соответствующую публикацию на своей странице в социальной сети "X".
"Несколько недель назад я делился кадрами железнодорожной линии Зангезурского коридора. Сегодня же представляю видео скоростной автомобильной дороги, строящейся как составная часть коридора – это проект, формирующий будущее региона", – отмечено в публикации.
A few weeks ago, I posted the footage of the railway line of the Zangezur Corridor.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 18, 2025
Today, I am sharing a video of the high-speed motorway being built as part of the corridor — a project shaping the region’s future. pic.twitter.com/lX0WtpqNfN