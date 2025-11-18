Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Хикмет Гаджиев опубликовал видео с участком автодороги Зангезурского коридора

    Внутренняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 16:58
    Хикмет Гаджиев опубликовал видео с участком автодороги Зангезурского коридора

    Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал видео скоростной автомобильной дороги, которая строится как часть Зангезурского коридора.

    Как сообщает Report, Хикмет Гаджиев разместил соответствующую публикацию на своей странице в социальной сети "X".

    "Несколько недель назад я делился кадрами железнодорожной линии Зангезурского коридора. Сегодня же представляю видео скоростной автомобильной дороги, строящейся как составная часть коридора – это проект, формирующий будущее региона", – отмечено в публикации.

    Хикмет Гаджиев Зангезурский коридор
    Видео
    Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizinin tərkib hissəsi olan yoldan video paylaşıb
    Видео
    Hikmat Hajiyev posts video of high-speed motorway being built as part of Zangazur corridor

    Последние новости

    18:09

    В октябре более 16 тыс. иностранцев обратились для регистрации в Азербайджане

    Внутренняя политика
    17:58

    Новое здание Центра управления заповедниками в Лахидже сдадут в эксплуатацию к концу года

    Туризм
    17:58

    Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ

    ИКТ
    17:56

    Хакан Фидан: Турция строит отношения с Азербайджаном на основе координации и солидарности

    В регионе
    17:43

    Азербайджан обсудил развитие трансграничных платежей на саммите в Алматы

    Финансы
    17:41

    Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Японии

    Другие страны
    17:41
    Фото

    Азербайджан и Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере ИКТ

    ИКТ
    17:40

    Кабмин увеличил нормы затрат на прием иностранных делегаций и международные мероприятия

    Финансы
    17:31

    Мерсьер: Финансовая поддержка ПА будет напрямую связана с реформами

    Другие страны
    Лента новостей