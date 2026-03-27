İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Hikmət Hacıyev Ərdoğanın baş müşaviri ilə regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 27 mart, 2026
    • 10:55
    Hikmət Hacıyev Ərdoğanın baş müşaviri ilə regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının (PA) xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Budapeştdə Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri Akif Çağatay Kılıçla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə özünün "X" sosial media hesabında yazıb.

    "Budapeştdə Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri Akif Çağatay Kılıçla səmərəli görüşümüz oldu. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı və strateji müttəfiqliyi əsasında Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi, eləcə də regional təhlükəsizlik və bağlantılar məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Mövcud qlobal çağırışlar fonunda Türk dünyasında birlik və həmrəyliyin daha da gücləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir", - H.Hacıyev qeyd edib.

    Хикмет Гаджиев обсудил региональную безопасность с главным советником Эрдогана
    Hikmat Hajiyev discusses regional security with Erdogan's chief advisor

    Son xəbərlər

    11:21
    Foto

    Rusiyadan İrana göndərilən növbəti humanitar yardım Cənub-Astara dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsinə daxil olub

    Daxili siyasət
    11:21

    Emil və Ernest Ağakişi qardaşları Avropa Kubokunun oyununa təyinat alıblar

    Komanda
    10:57

    "Qarabağ"ın qapıçısı Mateuş Koxalski MLS-ə transfer imkanını rədd edib

    Futbol
    10:55

    Hikmət Hacıyev Ərdoğanın baş müşaviri ilə regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    10:44

    Ötən gün ölkədə 8 avtomat, 2 pulemyot və digər silah-sursatlar aşkarlanıb

    Hadisə
    10:44

    Türkanda iki nəfərin güllələnməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

    Digər
    10:38

    Mark Rütte: NATO Azərbaycanla dialoqu və əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    10:37

    Azərbaycanda 2 ayda kolbasa istehsalı 18 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    10:29
    Foto

    Zaqatalada istirahət mərkəzində yanğın olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti