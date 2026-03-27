    Хикмет Гаджиев обсудил региональную безопасность с главным советником Эрдогана

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с главным советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, об этом Гаджиев написал на своей странице в соцсети X.

    "Провел продуктивную встречу в Будапеште с Акифом Чагатаем Кылычем, главным советником президента Турции. Мы обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Организации тюркских государств на основе братства и стратегического альянса между Азербайджаном и Турцией, а также более широкие вопросы региональной безопасности и взаимодействия. Перед лицом текущих глобальных вызовов укрепление единства и солидарности во всем тюркском мире остается важным", - отметил помощник президента.

    Hikmət Hacıyev Ərdoğanın baş müşaviri ilə regional təhlükəsizliyi müzakirə edib
    Hikmat Hajiyev discusses regional security with Erdogan's chief advisor
    Рабочая группа по Каспию проведет первое заседание в апреле в Астане

    Вадефуль: Идет подготовка к встрече представителей США и Ирана в Пакистане

    Казахстан обозначил приоритеты председательства в ЕАЭС с акцентом на цифровизацию и ИИ

    AGS CO продолжит обслуживание газопроводной системы TAP на территории Албании

    Морская организация ООН: Военное сопровождение в Ормузе не устранит риски для судоходства

    Возбуждено уголовное дело в связи с убийством в поселке Тюркян

    В Азербайджане минувшим днем задержаны 38 подозреваемых в совершении преступлений

    Из Ирана в Азербайджан на сегодняшний день эвакуировано 3 040 человек

