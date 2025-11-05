Hikmət Hacıyev Böyük Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb
- 05 noyabr, 2025
- 17:20
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev noyabrın 5-də Birləşmiş Krallığın Avropa, Şimali Amerika və dənizaşırı ərazilər üzrə dövlət naziri Stiven Dauti ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev bu barədə özünün "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
"Bu gün Böyük Britaniyanın Avropa, Şimali Amerika və dənizaşırı ərazilər üzrə dövlət naziri Stiven Dauti ilə strateji tərəfdaşlıq ruhunda məhsuldar görüş keçirdim. Görüş zamanı əlaqələrimizi genişləndirmək və dərinləşdirmək məqsədilə nəqliyyat əlaqələri, süni intellekt, kibertəhlükəsizlik, rəqəmsallaşma, təhsil, həmçinin müdafiə və hərbi əməkdaşlıq kimi yeni istiqamətlər üzrə müzakirələr apardıq. Həmçinin, buaxşamkı oyunda "Qarabağ" və "Çelsi" komandalarına uğurlar arzuladım!", - paylaşımda qeyd olunub.
Today I had productive meeting with Stephen Doughty, Minister of State for Europe, Northern America and Overseas Territories of UK in a spirit of strategic partnership. Discussed to deepen and widen our relations to new areas, such as connectivity, artificial intelligence, cyber… pic.twitter.com/J2ud0vlzam— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 5, 2025