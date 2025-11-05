Хикмет Гаджиев провел встречу с госминистром Великобритании Стивеном Даути
- 05 ноября, 2025
- 17:19
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил углубление и расширение двусторонних отношений с государственным министром Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивеном Даути в Лондоне.
Как сообщает Report, об этом Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.
"Сегодня у меня состоялась продуктивная встреча со Стивеном Даути, государственным министром по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании, в духе стратегического партнерства. Мы обсудили углубление и расширение наших отношений в новых областях, таких как связь, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровизация, образование, а также оборонное и военное сотрудничество. Я также пожелал удачи футбольным командам "Карабах" и "Челси" в сегодняшнем матче!", - отметил он.
