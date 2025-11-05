Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Хикмет Гаджиев провел встречу с госминистром Великобритании Стивеном Даути

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 17:19
    Хикмет Гаджиев провел встречу с госминистром Великобритании Стивеном Даути

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил углубление и расширение двусторонних отношений с государственным министром Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивеном Даути в Лондоне.

    Как сообщает Report, об этом Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

    "Сегодня у меня состоялась продуктивная встреча со Стивеном Даути, государственным министром по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании, в духе стратегического партнерства. Мы обсудили углубление и расширение наших отношений в новых областях, таких как связь, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровизация, образование, а также оборонное и военное сотрудничество. Я также пожелал удачи футбольным командам "Карабах" и "Челси" в сегодняшнем матче!", - отметил он.

