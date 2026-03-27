İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycanla Macarıstan arasındakı strateji tərəfdaşlıq uğurla inkişaf edir

    Xarici siyasət
    • 27 mart, 2026
    • 02:14
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycanla Macarıstan arasındakı strateji tərəfdaşlıq uğurla inkişaf edir

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının (PA) xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Budapeştdə Macarıstanın Baş nazirinin Milli Təhlükəsizlik üzrə baş məsləhətçisi Marsell Biro ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, H. Hacıyev bu barədə "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    Prezidentin köməkçisi görüşün məhsuldar keçdiyini bildirib.

    "Görüş Macarıstanın təşəbbüsü ilə, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının diplomatik köməkçilərinin toplantısı çərçivəsində baş tutub.

    Azərbaycanla Macarıstan arasındakı strateji tərəfdaşlıq bütün sahələr üzrə uğurla inkişaf etməkdə davam edir. Macarıstanın milli maraqlara əsaslanan müstəqil siyasəti, habelə ortaq tarixi, etnik və mədəni bağlara söykənən türk dünyası ilə sıx əlaqələri və TDT çərçivəsindəki fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilir", - H. Hacıyev vurğulayıb.

    PA-nın xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdirinin sözlərinə görə, mövcud qlobal turbulentlik şəraitində türk dünyasının birliyi və həmrəyliyi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev
    Хикмет Гаджиев: Партнерство между Баку и Будапештом успешно развивается

