Хикмет Гаджиев: Партнерство между Баку и Будапештом успешно развивается

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с главным советником по национальной безопасности премьер-министра Венгрии Марселем Биро.

Как сообщает Report, об этом Х. Гаджиев написал в соцсети X.

Помощник президента Азербайджана отметил, что встреча прошла продуктивно.

"Встреча состоялась по инициативе Венгрии в рамках совещания дипломатических помощников глав государств и правительств стран - членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Венгрией продолжает успешно развиваться по всем направлениям. Независимой политике Венгрии, основанной на национальных интересах, а также ее тесным связям с тюркским миром, опирающимся на общие исторические, этнические и культурные узы, и ее деятельности в рамках ОТГ дана высокая оценка", - подчеркнул Х. Гаджиев.

Он добавил, что в условиях нынешней глобальной турбулентности единство и солидарность тюркского мира приобретают особое значение.