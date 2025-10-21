İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 10:55
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan–Mərkəzi Asiya münasibətləri birliyə çevrilərək vahid 6 formatını alıb

    Azərbaycan–Mərkəzi Asiya münasibətləri vahid birliyə çevrilərək "6" formatını alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" hesabında paylaşım edib.

    O qeyd edib ki, son aylarda Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya regionuna üç səfər edib – Türkmənistana, Tacikistana və Qazaxıstana:

    "Bu gün isə Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfəri həyata keçirir. Azərbaycan–Mərkəzi Asiya münasibətləri, adətən, "5+1" formulu ilə təsvir olunurdu. Bu, beş Mərkəzi Asiya dövlətini və ayrıca tərəfdaş kimi Azərbaycanı simvolizə edirdi. Lakin bu gün həmin formula sadəcə riyazi anlayışdan siyasi və tarixi reallığa çevrilib, hətta kimyəvi birliyə çevrilərək vahid "6" formatını alıb. Bu da inteqrasiyanın dərinləşməsini, ortaq tarix, mədəniyyət, ənənə, etnik və dil qohumluğu üzərində formalaşan vahid geosiyasi məkan və ortaq taleyi əks etdirir".

    İlham Əliyev Hikmət Hacıyev Mərkəzi Asiya Azərbaycan

