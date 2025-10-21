Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Центральная Азия стали единым геополитическим целым

Отношения Азербайджана и Средней Азии отражает тенденцию региональной интеграции.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети "Х".

"За последние несколько месяцев президент Ильхам Алиев трижды посетил страны Центральной Азии, в том числе Туркменистан, Таджикистан и Казахстан. Сегодня президент Ильхам Алиев находится с государственным визитом в Казахстане", - написал Гаджиев.

Помощник президента подчеркнул, что ранее отношения между Азербайджаном и Центральной Азией часто описывались по формуле "5+1", символизирующей пять центральноазиатских государств и Азербайджан, однако по мере укрепления отношений, эти страны стали "единым геополитическим целым".

"Сегодня эта формула превратилась из чисто математического понятия в политическую и историческую реальность, даже в вопрос химии, став единой "6", отражающей углубляющуюся интеграцию, составляющую единое геополитическое целое и общую судьбу этих народов, основанную на нашей общей истории, культуре, традициях, этническом и языковом родстве", - заключил Х. Гаджиев.