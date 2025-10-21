Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 11:06
    Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Центральная Азия стали единым геополитическим целым

    Отношения Азербайджана и Средней Азии отражает тенденцию региональной интеграции.

    Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети "Х".

    "За последние несколько месяцев президент Ильхам Алиев трижды посетил страны Центральной Азии, в том числе Туркменистан, Таджикистан и Казахстан. Сегодня президент Ильхам Алиев находится с государственным визитом в Казахстане", - написал Гаджиев.

    Помощник президента подчеркнул, что ранее отношения между Азербайджаном и Центральной Азией часто описывались по формуле "5+1", символизирующей пять центральноазиатских государств и Азербайджан, однако по мере укрепления отношений, эти страны стали "единым геополитическим целым".

    "Сегодня эта формула превратилась из чисто математического понятия в политическую и историческую реальность, даже в вопрос химии, став единой "6", отражающей углубляющуюся интеграцию, составляющую единое геополитическое целое и общую судьбу этих народов, основанную на нашей общей истории, культуре, традициях, этническом и языковом родстве", - заключил Х. Гаджиев.

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan–Mərkəzi Asiya münasibətləri birliyə çevrilərək vahid "6" formatını alıb
    Hikmat Hajiyev: Azerbaijan-Central Asia relations transform into unified '6' format

