Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Центральная Азия стали единым геополитическим целым
- 21 октября, 2025
- 11:06
Отношения Азербайджана и Средней Азии отражает тенденцию региональной интеграции.
Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети "Х".
"За последние несколько месяцев президент Ильхам Алиев трижды посетил страны Центральной Азии, в том числе Туркменистан, Таджикистан и Казахстан. Сегодня президент Ильхам Алиев находится с государственным визитом в Казахстане", - написал Гаджиев.
Помощник президента подчеркнул, что ранее отношения между Азербайджаном и Центральной Азией часто описывались по формуле "5+1", символизирующей пять центральноазиатских государств и Азербайджан, однако по мере укрепления отношений, эти страны стали "единым геополитическим целым".
"Сегодня эта формула превратилась из чисто математического понятия в политическую и историческую реальность, даже в вопрос химии, став единой "6", отражающей углубляющуюся интеграцию, составляющую единое геополитическое целое и общую судьбу этих народов, основанную на нашей общей истории, культуре, традициях, этническом и языковом родстве", - заключил Х. Гаджиев.
In the past recent months, President Ilham Aliyev has made three visits to the Central Asian region, including Turkmenistan, Tajikistan, and Kazakhstan. Today, President Ilham Aliyev is on a state visit to Kazakhstan.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 21, 2025
Previously, #Azerbaijan–#CentralAsia relations were often… pic.twitter.com/ZKH1z6Yhd0