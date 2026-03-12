Ferqus Auld XIII Qlobal Bakı Forumunun təşkilini vacib adlandırıb
Xarici siyasət
- 12 mart, 2026
- 13:40
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld mövcud qlobal vəziyyət fonunda XIII Qlobal Bakı Forumu kimi tədbirlərin təşkilini vacib adlandırıb.
"Report"un məlumatına görə, diplomat bu barədə "X" hesabında yazıb.
"Qlobal Bakı Forumunda iştirak etdim. Artan gərginlik və mürəkkəblik dövründə belə platformalar həmişəkindən daha çox əhəmiyyət daşıyır. "Keçid dövründə olan dünyada fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması" mövzusu bizim burada olmağımızın səbəbini tam olaraq əks etdirir", - o yazıb.
