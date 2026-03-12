Фергюс Олд назвал важной организацию XIII Глобального Бакинского форума
Внешняя политика
- 12 марта, 2026
- 13:21
Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд назвал важной организацию таких мероприятий, как XIII Глобальный Бакинский форум, на фоне нынешней ситуации в мире.
Как передает Report, об этом дипломат написал в соцсети Х.
"Я принял участие в XIII Глобальном Бакинском форуме. В период нарастающей напряженности и сложностей такие платформы имеют как никогда большое значение. Тема "Преодоление разногласий в мире, переживающем переходный период" полностью отражает причину нашего присутствия здесь",- написал он.
