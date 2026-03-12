Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Фергюс Олд назвал важной организацию XIII Глобального Бакинского форума

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 13:21
    Фергюс Олд назвал важной организацию XIII Глобального Бакинского форума

    Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд назвал важной организацию таких мероприятий, как XIII Глобальный Бакинский форум, на фоне нынешней ситуации в мире.

    Как передает Report, об этом дипломат написал в соцсети Х.

    "Я принял участие в XIII Глобальном Бакинском форуме. В период нарастающей напряженности и сложностей такие платформы имеют как никогда большое значение. Тема "Преодоление разногласий в мире, переживающем переходный период" полностью отражает причину нашего присутствия здесь",- написал он.

    Фергюс Олд Глобальный Бакинский форум посол Великобритании
    Ferqus Auld XIII Qlobal Bakı Forumunun təşkilini vacib adlandırıb
    UK ambassador: Global Baku Forum vital amid rising tensions
    Ты - Король

    Последние новости

    13:58

    Посол Бельгии отметил значимость дискуссий на Глобальном Бакинском форуме

    Внешняя политика
    13:58

    В Азербайджане вводятся штрафы за насилие в отношении детей в "воспитательных целях"

    Внутренняя политика
    13:48

    Азербайджан реализует 41 инвестиционный проект в Евразийском регионе

    Финансы
    13:46

    Бунневик: СБ ООН нуждается в реформировании в целях баланса сил

    Другие страны
    13:46

    МЭА: Страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

    Энергетика
    13:43

    В Азербайджане подделка голоса и фото с помощью ИИ будет уголовно наказуема

    Милли Меджлис
    13:40

    Экономика Азербайджана в январе-феврале выросла на 0,3%

    Финансы
    13:39

    МВД: Одним из наиболее распространенных способов мошенничества является ИИ-имитация голоса

    ИКТ
    13:37

    В Азербайджане изменят порядок вручения протоколов за неправильную парковку

    Внутренняя политика
    Лента новостей