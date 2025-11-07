İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Fələstin Prezidenti İlham Əliyevi Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 20:26
    Fələstin Prezidenti İlham Əliyevi Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə təbrik edib

    Fələstin Dövlətinin Prezidenti, Fələstin Azadlıq Təşkilatı İcraiyyə Komitəsinin sədri Mahmud Abbas Prezident İlham Əliyevi Zəfərin 5-ci ildönümü və Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, Fələstin Prezidentinin təbrik məktubunda deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident.

    Zati-alinizə və Sizin simanızda Azərbaycan Respublikasının Hökumətinə və qardaş Azərbaycan xalqına Zəfər Gününün beşinci ildönümü, həmçinin Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluq duyuram.

    Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və uğurlar, Azərbaycana, Hökumətinizə və xalqınıza daha böyük tərəqqi və rifah arzulayıram. Qürur duyduğumuz dostluq, qardaşlıq və qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslanan ikitərəfli münasibətlərimizin daha da inkişaf edib möhkəmlənəcəyinə əminliyimi bildirirəm.

    Zati-aliləri, hörmətli qardaşım, ən xoş arzularımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm".

    İlham Əliyev Azərbaycan Fələstin Mahmud Abbas Zəfərin 5-ci ili
    Президент Палестины поздравил Ильхама Алиева с 5-й годовщиной Победы

    Son xəbərlər

    21:37

    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Yunan-Roma güləşi üzrə turnir keçirilib

    Region
    21:34
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində daha 10 təqsirləndirilən şəxslə bağlı sübutlar elan olunub

    Daxili siyasət
    21:30
    Foto

    Türkmənistanda Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    21:25
    Foto

    İlham Əliyevin Pakistanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:16

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi başlayıb

    Fərdi
    21:13

    ABŞ ordusu yaxın illərdə bir milyon PUA almağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    21:01

    Prezident İlham Əliyev Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    20:58

    Bakıda qadın gözəllik salonunda tanışı tərəfindən bıçaqlanıb

    Hadisə
    20:35

    Rumıniyada qatarla avtomobil toqquşub, dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti