Президент Палестины поздравил Ильхама Алиева с 5-й годовщиной Победы
- 07 ноября, 2025
- 20:25
Президент Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 5-й годовщины Дня Победы.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
"Рад передать Вашему превосходительству и в Вашем лице Правительству Азербайджанской Республики и братскому народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю пятой годовщины Дня Победы, а также Дня Государственного флага.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а Азербайджану, Вашему правительству и народу – еще большего прогресса и процветания. Выражаю уверенность в том, что наши основанные на принципах дружбы, братства и взаимного уважения двусторонние отношения, которыми мы гордимся, будут и дальше развиваться и укрепляться.
Ваше превосходительство, мой уважаемый брат, прошу принять мои наилучшие пожелания", - говорится в письме.