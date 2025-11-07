Президент Палестины поздравил Ильхама Алиева с 5-й годовщиной Победы

Президент Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 5-й годовщины Дня Победы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

"Рад передать Вашему превосходительству и в Вашем лице Правительству Азербайджанской Республики и братскому народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю пятой годовщины Дня Победы, а также Дня Государственного флага.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а Азербайджану, Вашему правительству и народу – еще большего прогресса и процветания. Выражаю уверенность в том, что наши основанные на принципах дружбы, братства и взаимного уважения двусторонние отношения, которыми мы гордимся, будут и дальше развиваться и укрепляться.

Ваше превосходительство, мой уважаемый брат, прошу принять мои наилучшие пожелания", - говорится в письме.