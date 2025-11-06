COP30 üçün Braziliyaya ezam olunan heyətin ezamiyyə xərclərinə əlavələr ödəniləcək
Xarici siyasət
- 06 noyabr, 2025
- 17:53
"Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında" qərarda dəyişiklik edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Dəyişikliyə əsasən, COP29 və COP30 tədbirləri çərçivəsində bu il Braziliyanın Belem şəhərinə ezam olunan heyət üzvlərinin təqdim edilmiş sənədlərə əsasən faktiki mehmanxana xərclərinin 1 günlük məbləği ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasının (qeyd olunan əlavə nəzərə alınmaqla) 60 faizindən çox olduğu halda həmin fərq mehmanxana günləri üçün ezamiyyə xərclərinə əlavə xərc olaraq ödəniləcək.
