Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 06 oktyabr, 2025
- 11:33
Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsaxkna Azərbaycana səfər edəcək.
"Report"un məlumatına görə, səfər yaxın günlərdə baş tutacaq.
Estoniyalı nazir Bakıda bir sıra rəsmi görüşlər keçirəcək.
