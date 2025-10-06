İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2025
    • 11:33
    Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək
    Marqus Tsaxkna

    Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsaxkna Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, səfər yaxın günlərdə baş tutacaq.

    Estoniyalı nazir Bakıda bir sıra rəsmi görüşlər keçirəcək.

    Estoniya Azərbaycan XİN Marqus Tsaxkna
    Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан

    Son xəbərlər

    11:43

    "Azexport" Türkiyə təcrübəsini Azərbaycana gətirmək istəyir

    Biznes
    11:41

    İlham Əliyev Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının Ağsaqqallar Şurasının sədrini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:37

    Azərbaycanda oktyabrın 8-dən qrip əleyhinə vaksinasiyaya başlanılacaq

    Sağlamlıq
    11:36
    Foto
    Video

    Sumqayıtda "Qurd dərəsi"ndə artilleriya mərmisi aşkarlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:33

    Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:32

    Politoloq: TDT sammitində regional təhlükəsizlik məsələləri diqqət mərkəzində olacaq

    Xarici siyasət
    11:28

    Qubada saxlanılan şəxslərdən 8 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:28

    "Neftçi"nin məşqçisi: "Avropa Kubokundakı oyunlarımız gərgin və maraqlı keçəcək"

    Komanda
    11:25
    Foto

    Allahşükür Paşazadə minatəmizləmə əməliyyatlarına dəstəyinə görə Stirlinq Fonduna təşəkkür edib

    Din
    Bütün Xəbər Lenti