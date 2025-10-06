Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан
- 06 октября, 2025
- 11:42
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна посетит Азербайджан.
Как сообщает Report, визит состоится в ближайшие дни.
Эстонский министр проведет в Баку ряд официальных встреч.
