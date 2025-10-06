Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 11:42
    Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна посетит Азербайджан.

    Как сообщает Report, визит состоится в ближайшие дни.

    Эстонский министр проведет в Баку ряд официальных встреч.

    Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

