    Ersin Tatar Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2025
    • 18:01
    Şimali Kipr Türk Respublikasının Prezidenti Ersin Tatar Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.

    "Can Azərbaycanı 18 Oktyabr - Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə ən səmimi duyğularımla təbrik edir, Azərbaycan Prezidenti, dəyərli qardaşım İlham Əliyevə və bütün Azərbaycana xalqımın sevgi, salam və səmimi ehtiramlarını çatdırıram", - paylaşımda qeyd olunub.

