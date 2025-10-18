Президент ТРСК поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
Внешняя политика
- 18 октября, 2025
- 18:11
Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар поделился публикацией по случаю 18 октября - Дня восстановления государственной независимости Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
"От всей души поздравляю братский Азербайджан с 18 октября - Днём восстановления государственной независимости. Передаю любовь, привет и искреннее уважение моего народа Президенту Азербайджана, дорогому брату Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу", - отмечено в публикации.
Последние новости
18:24
Азербайджан увеличил производство бентонита почти на 43 %Промышленность
18:20
Фото
Азербайджанские военные прошли курс повышения квалификации в ТурцииАрмия
18:16
Сахиба Гафарова прибыла в Женеву с деловым визитомМилли Меджлис
18:11
Президент ТРСК поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимостиВнешняя политика
17:55
Посол: Сомали и Азербайджан вводят полный безвизовый режимВнешняя политика
17:52
В Ереване проходит митинг с требованием освободить Карапетяна и священниковВ регионе
17:50
В Грузии из домов экс-премьера и чиновников изъяли более 7 млн долларовДругие страны
17:46
Сотни пожарных вышли с акцией протеста на улицы МадридаДругие страны
17:24