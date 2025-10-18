Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Президент ТРСК поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 18:11
    Президент ТРСК поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар поделился публикацией по случаю 18 октября - Дня восстановления государственной независимости Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

    "От всей души поздравляю братский Азербайджан с 18 октября - Днём восстановления государственной независимости. Передаю любовь, привет и искреннее уважение моего народа Президенту Азербайджана, дорогому брату Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу", - отмечено в публикации.

