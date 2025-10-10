İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Eldar Quliyev: Türk dövlətləri İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycana mənəvi dayaq oldu

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 17:48
    Eldar Quliyev: Türk dövlətləri İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycana mənəvi dayaq oldu
    Eldar Quliyev

    Bütün Türk dövlətləri İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycana mənəvi dayaq oldu.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Məclisinnin deputatı, Ağsaqqallar Şurasının sədri Eldar Quliyev Türkmənistan tərəfindən Azərbaycan xalqına hədiyyə olunmuş məscidin Füzuli şəhərində təməlqoyma mərasimi münasibətilə keçirilən brifinqdə deyib.

    O qeyd edib ki, Ermənistan 30 illik işğal dövründə Azərbaycan ərazilərini tamamilə darmadağın etmişdi:

    "Torpaqlar işğaldan azad edildikdən sonra bərpa-quruculuq işlərinə başladıq və bu prosesdə Türk dövlətlərini yanımızda gördük. Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid, yəqin ki, yaxın dövrdə inşa edilib təhvil veriləcək. Biz bu hədiyyəni yüksək qiymətləndiririk, çünki bizim birliyimizi nümayiş etdirir".

    Deputat bildirib ki, 1992-ci ildə Türkmənistanda səfərdə olub. Aradan keçən 30 il ərzindəki fərq, Aşqabadın inkişafı onu sevindirir:

    "Türkmənistan inkişaf edir və gələcəyə ümidlə baxır. Susuz olan Aşqabadda bu gün onlarla fontan var".

    türk dövlətləri Qarabağ Eldar Quliyev

