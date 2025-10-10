Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Эльдар Гулиев: Тюркские государства поддержали Азербайджан во время Второй Карабахской войны

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 18:12
    Тюркские государства, все без исключения, оказали Азербайджану моральную поддержку во время Второй Карабахской войны.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльдар Гулиев на брифинге по случаю закладки фундамента мечети в городе Физули.

    Он отметил, что за 30 лет оккупации Армения полностью разрушила азербайджанские территории.

    "После освобождения наших земель мы начали масштабные восстановительно-строительные работы, и в этом процессе рядом с нами стоят тюркские государства. Мечеть, строительство которой Туркменистан взял на себя, вероятно, будет завершена и сдана в эксплуатацию в ближайшее время. Мы глубоко ценим этот жест, ведь он символизирует наше братство и единство", - подчеркнул депутат.

    тюркские государства Физулинский район мечеть в Физули депутат
    Eldar Quliyev: Türk dövlətləri İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycana mənəvi dayaq oldu

