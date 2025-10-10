Эльдар Гулиев: Тюркские государства поддержали Азербайджан во время Второй Карабахской войны
Внешняя политика
- 10 октября, 2025
- 18:12
Тюркские государства, все без исключения, оказали Азербайджану моральную поддержку во время Второй Карабахской войны.
Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльдар Гулиев на брифинге по случаю закладки фундамента мечети в городе Физули.
Он отметил, что за 30 лет оккупации Армения полностью разрушила азербайджанские территории.
"После освобождения наших земель мы начали масштабные восстановительно-строительные работы, и в этом процессе рядом с нами стоят тюркские государства. Мечеть, строительство которой Туркменистан взял на себя, вероятно, будет завершена и сдана в эксплуатацию в ближайшее время. Мы глубоко ценим этот жест, ведь он символизирует наше братство и единство", - подчеркнул депутат.
Последние новости
18:33
Бахром Ашрафханов: Мечеть в Физули символизирует братство и единство мусульманского мираДругие
18:32
Суд в Армении разрешил Сержу Саргсяну выезжать из страныВ регионе
18:20
В Чехии над военными объектами замечены неизвестные БПЛАДругие страны
18:16
Зеленский анонсировал очередной визит украинской делегации в СШАДругие страны
18:12
Эльдар Гулиев: Тюркские государства поддержали Азербайджан во время Второй Карабахской войныВнешняя политика
18:08
Видео
Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 5 - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
18:03
Фото
Участники международной конференции по пропавшим без вести посетили Шушинскую тюрьму - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:49
Посол: Закладка фундамента мечети в Физули с участием лидеров стран ОТГ - важное историческое событиеКарабах
17:48