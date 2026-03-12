İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Əl-Ənuni: Brüssel İrandan avropalıların təxliyəsinə görə Bakıya minnətdardır

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 16:40
    Əl-Ənuni: Brüssel İrandan avropalıların təxliyəsinə görə Bakıya minnətdardır

    Avropa İttifaqı (Aİ) Xarici İşlər Xidmətinin rəsmi nümayəndəsi Ənvər əl-Ənuni Azərbaycana Avropa vətəndaşlarının İrandan təhlükəsiz repatriasiyasında göstərdiyi yardıma görə minnətdarlığını ifadə edib.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına göArə, əl-Ənuni bunu azərbaycanlı jurnalistlərin suallarına cavab verərkən bildirib.

    O əlavə edib ki, İranla Azərbaycan arasındakı quru sərhəd hərbi zonadan çıxış üçün mümkün marşrutlardan biridir.

    O qeyd edib ki, bu marşrutdan istifadə etmək üçün Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin vətəndaşları əvvəlcədən Bakıda yerləşən öz səfirliklərinə müraciət etməlidirlər: "Dövlət sərhədini keçmək üçün Azərbaycan hökumətindən xüsusi icazə almaq üçün tələb olunur. Aİ-nin Bakıdakı nümayəndəliyi, eləcə də iştirakçı ölkələrin səfirlikləri İrandan Azərbaycana gedən Aİ vətəndaşları üçün sərhəd keçidini sadələşdirmək məqsədilə milli hakimiyyət orqanları ilə daimi əlaqədədir".

    Bundan əlavə, o, yaranmış konsulluq böhranının həllində göstərdiyi dəstəyə görə Kanada hökumətinə təşəkkürünü bildirib: "Onların bilavasitə sərhəddə çalışan konsulluq komandası təxliyəyə, o cümlədən Avropa İttifaqı vətəndaşlarının təxliyəsinə fəal şəkildə kömək edir".

    Əl-Ənuni bir sıra Aİ ölkələrinin İrandakı diplomatik missiyalarının öz fəaliyyətlərini Bakıya köçürmək niyyətləri ilə bağlı suala dəqiq cavab verməyərək, bu qərarın onların hökumətlərindən asılı olacağını qeyd edib.

    Öz növbəsində, Avropa Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Paula Pinyo əlavə edib ki, üzv dövlətlər bu işin nə qədər uzunmüddətli olacağını və Azərbaycan ərazisində hansı formatda təşkil olunacağını özləri müəyyənləşdirəcəklər.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin fevralın 28-də başlatdığı hərbi əməliyyatlara görə bir çox xarici ölkə vətəndaşlarının İrandan Azərbaycana təxliyəsi həyata keçirilməyə başlayıb. Martın 12-si saat 10:00-dək Azərbaycana ümumilikdə 72 ölkənin 2 283 vətəndaşı təxliyə olunub.

    Avropa İttifaqı Ənvər Əl-Ənuni ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Аль Ануни: Брюссель признателен Баку за безопасную репатриацию европейцев из Ирана
    EU thanks Azerbaijan for aiding safe evacuation of Europeans from Iran

    Son xəbərlər

    17:14

    Azərbaycanda "Apple Pay" və "Google Pay"lə ödənişlərin ümumi məbləği 66 % artıb

    Maliyyə
    17:10

    Qırğız parlamentinin sədri ilə TÜRKPA Baş katibi əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    17:10

    Azərbaycanda rәqәmsal bankçılığın xüsusi çəkisi açıqlanıb

    Maliyyə
    17:06

    AMB: Ötən il nağdsız ödənişlərin ümumi məbləği 100 milyard manata yaxın olub

    Maliyyə
    17:03

    Beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin Mentorluq Proqramına start verilib

    Daxili siyasət
    16:58

    Azərbaycanın 17 yaşadək qadın yığması Belçikaya böyük hesabla məğlub olub

    Futbol
    16:58
    Foto

    XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində çoxtərəfliliyin böhranına həsr olunan panel sessiya keçirilib

    Xarici siyasət
    16:57

    Azərbaycan Xirosimanın administrasiyasını WUF13-ə dəvət edib

    Xarici siyasət
    16:54

    Avropa çempionu ilə Amerika Kubokunun qalibi arasında matç Madriddə baş tuta bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti