Аль Ануни: Брюссель признателен Баку за безопасную репатриацию европейцев из Ирана

Официальный представитель службы иностранных дел ЕС Анвар аль Ануни выразил признательность Азербайджану за помощь, оказанную европейским гражданам в безопасной репатриации из Ирана.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом аль Ануни заявил, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов, добавив, что сухопутная граница между Ираном и Азербайджаном является одним из возможных маршрутов для выезда из военной зоны.

Он отметил, что для использования данного маршрута граждане стран Евросоюза обязаны предварительно обратиться в свои посольства, расположенные в Баку. "Это требуется для получения специального разрешения от азербайджанского правительства на пересечение государственной границы", - пояснил он.

"Представительство ЕС в Баку, а также посольства стран-участниц находятся в постоянном контакте с национальными органами власти с целью упростить переход границы для граждан ЕС, следующих из Ирана в Азербайджан", - заявил аль Ануни.

Помимо этого, он выразил благодарность правительству Канады за поддержку в урегулировании сложившегося консульского кризиса. "Их консульская команда, работающая непосредственно на границе, активно содействует эвакуации, в том числе граждан Европейского союза", - подчеркнул он.

Аль Ануни не дал четкого ответа на вопрос относительно намерений дипломатических миссий ряда стран ЕС в Иране перенести свою деятельность в Баку, указав, что данное решение будет зависеть от их правительств.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо добавила, что государства-члены сами определят, насколько длительной будет эта работа и в каком формате она будет организована на территории Азербайджана.