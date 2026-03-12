Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Аль Ануни: Брюссель признателен Баку за безопасную репатриацию европейцев из Ирана

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 16:33
    Аль Ануни: Брюссель признателен Баку за безопасную репатриацию европейцев из Ирана

    Официальный представитель службы иностранных дел ЕС Анвар аль Ануни выразил признательность Азербайджану за помощь, оказанную европейским гражданам в безопасной репатриации из Ирана.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом аль Ануни заявил, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов, добавив, что сухопутная граница между Ираном и Азербайджаном является одним из возможных маршрутов для выезда из военной зоны.

    Официальный представитель службы иностранных дел ЕС Анвар аль Ануни выразил признательность Азербайджану за помощь, оказанную европейским гражданам в безопасной репатриации из Ирана.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом аль Ануни заявил, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов, добавив, что сухопутная граница между Ираном и Азербайджаном является одним из возможных маршрутов для выезда из военной зоны.

    Он отметил, что для использования данного маршрута граждане стран Евросоюза обязаны предварительно обратиться в свои посольства, расположенные в Баку. "Это требуется для получения специального разрешения от азербайджанского правительства на пересечение государственной границы", - пояснил он.

    "Представительство ЕС в Баку, а также посольства стран-участниц находятся в постоянном контакте с национальными органами власти с целью упростить переход границы для граждан ЕС, следующих из Ирана в Азербайджан", - заявил аль Ануни.

    Помимо этого, он выразил благодарность правительству Канады за поддержку в урегулировании сложившегося консульского кризиса. "Их консульская команда, работающая непосредственно на границе, активно содействует эвакуации, в том числе граждан Европейского союза", - подчеркнул он.

    Аль Ануни не дал четкого ответа на вопрос относительно намерений дипломатических миссий ряда стран ЕС в Иране перенести свою деятельность в Баку, указав, что данное решение будет зависеть от их правительств.

    В свою очередь, руководитель пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо добавила, что государства-члены сами определят, насколько длительной будет эта работа и в каком формате она будет организована на территории Азербайджана.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Анвар Аль Ануни Паула Пиньо
    Əl-Ənuni: Brüssel İrandan avropalıların təxliyəsinə görə Bakıya minnətdardır
    EU thanks Azerbaijan for aiding safe evacuation of Europeans from Iran
    Ты - Король

    Последние новости

    17:03

    В Азербайджане утвержден порядок первичной постановки на воинский учет

    Армия
    17:02
    Фото

    Возвращающихся в Ходжавенд и Ходжалы жителей сопровождали бригады скорой помощи

    Здоровье
    16:59

    Президент 73-й сессии ГА ООН указала на глубинные причины кризиса многосторонности

    Внешняя политика
    16:54

    Брунер: В мае ЕС представит отчет по либерализации визового режима с Арменией

    В регионе
    16:49

    Азербайджан пригласил администрацию Хиросимы на WUF13

    Внешняя политика
    16:49

    В Азербайджане отрегулированы цены на ряд лекарственных средств

    Здоровье
    16:42
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ОБНОВЛЕНО-3

    Внутренняя политика
    16:40

    Райт: ВМС США к концу марта вероятно, смогут сопровождать суда в Ормузском проливе

    Другие страны
    16:33

    Аль Ануни: Брюссель признателен Баку за безопасную репатриацию европейцев из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей