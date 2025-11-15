Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub
Xarici siyasət
- 15 noyabr, 2025
- 14:25
Daşkənddə noyabrın 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilə təkbətək görüşü olub.
Bu barədə "Report"un Özbəkistana ezam olunmuş müxbiri xəbər verib.
