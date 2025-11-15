В Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана один на один
Внешняя политика
- 15 ноября, 2025
- 14:32
15 ноября в Ташкенте состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в формате один на один.
Об этом сообщает корреспондент Report из Узбекистана.
Последние новости
15:12
Джамиля Шермухамедова: Никто не сможет сломать дружбу Узбекистана и АзербайджанаВнешняя политика
15:04
Фото
Переселившимся в село Хыдырлы 50 семьям вручены ключи от квартирКарабах
14:54
Фото
В рамках COP30 состоялась официальная презентация "Портала зеленого роста"Инфраструктура
14:43
Эксперт: Зангезурский коридор усилит транзитный потенциал стран ЦА и Южного КавказаИнфраструктура
14:32
Фото
В Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана один на одинВнешняя политика
14:30
Эстония выделила 3,5 млн евро на Starlink для УкраиныДругие страны
14:24
Ибрагимов: Ряд стран проявляют большой интерес к участию в зеленом энергокоридоре ЦА-АзербайджанВнешняя политика
14:11
Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Туркменистана в БакуВнешняя политика
14:01