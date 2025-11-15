Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана один на один

    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2025
    • 14:32
    В Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана один на один

    15 ноября в Ташкенте состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в формате один на один.

    Об этом сообщает корреспондент Report из Узбекистана.

    Ильхам Алиев Шавкат Мирзиёев встреча один на один
    Фото
    Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub
    Фото
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev holds one-on-one meeting with President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev in Tashkent

    Последние новости

    15:12

    Джамиля Шермухамедова: Никто не сможет сломать дружбу Узбекистана и Азербайджана

    Внешняя политика
    15:04
    Фото

    Переселившимся в село Хыдырлы 50 семьям вручены ключи от квартир

    Карабах
    14:54
    Фото

    В рамках COP30 состоялась официальная презентация "Портала зеленого роста"

    Инфраструктура
    14:43

    Эксперт: Зангезурский коридор усилит транзитный потенциал стран ЦА и Южного Кавказа

    Инфраструктура
    14:32
    Фото

    В Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана один на один

    Внешняя политика
    14:30

    Эстония выделила 3,5 млн евро на Starlink для Украины

    Другие страны
    14:24

    Ибрагимов: Ряд стран проявляют большой интерес к участию в зеленом энергокоридоре ЦА-Азербайджан

    Внешняя политика
    14:11

    Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Туркменистана в Баку

    Внешняя политика
    14:01

    SOCAR получил самый высокий рейтинг за последние 8 лет

    Энергетика
    Лента новостей