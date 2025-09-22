İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Xarici siyasət
    • 22 sentyabr, 2025
    • 19:11
    Azərbaycan XİN başçısı ruminiyalı həmkarı ilə Ermənistanla sülh prosesini müzakirə edib

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Nyu- Yorkda keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 80-ci Sessiyası çərçivəsində rumıniyalı həmkarı Oana-Silvia Toiu ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X"də paylaşım edib.

    Bildirilib ki, iqtisadi əlaqələr, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat dəhlizləri və yaşıl enerji layihələri diqqət mərkəzində olmaqla Azərbaycan-Rumıniya strateji tərəfdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə edilib.

    Enerji təhlükəsizliyi, diversifikasiya, təhsil, kənd təsərrüfatı və turizm sahəsində böyük potensiala malik iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının genişləndirilməsinin vacibliyi qeyd edilib. Yaşıl enerji sahəsində birgə layihələr və Orta dəhliz təşəbbüsü çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinin strateji faydaları araşdırılıb.

    Həmçinin münaqişədən sonrakı reallıqlara, Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə də toxunulub.

    Глава МИД Азербайджана обсудил с румынским коллегой мирный процесс с Арменией
    FM Bayramov and Romanian counterpart mull Azerbaijan-Armenia peace process

    

    

    

