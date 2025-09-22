Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Глава МИД Азербайджана обсудил с румынским коллегой мирный процесс с Арменией

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2025
    • 19:29
    Глава МИД Азербайджана обсудил с румынским коллегой мирный процесс с Арменией

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с румынской коллегой Оаной-Сильвией Цою в рамках 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.

    Согласно информации, стороны обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также расширение стратегического партнерства Азербайджан-Румыния с акцентом на экономические связи, энергетическую безопасность, транспортные коридоры и проекты зеленой энергетики.

    Была подчеркнута важность расширения экономического и торгового сотрудничества, в частности в сферах энергетической безопасности, диверсификации, образования, сельского хозяйства и туризма. Были изучены стратегические преимущества совместных проектов в области зеленой энергетики и укрепления сотрудничества в рамках Среднего коридора.

    Также были затронуты постконфликтные реалии и азербайджано-армянский мирный процесс.

    МИД Азербайджана МИД Румынии сотрудничество Средний коридор
