Глава МИД Азербайджана обсудил с румынским коллегой мирный процесс с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с румынской коллегой Оаной-Сильвией Цою в рамках 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.

Согласно информации, стороны обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также расширение стратегического партнерства Азербайджан-Румыния с акцентом на экономические связи, энергетическую безопасность, транспортные коридоры и проекты зеленой энергетики.

Была подчеркнута важность расширения экономического и торгового сотрудничества, в частности в сферах энергетической безопасности, диверсификации, образования, сельского хозяйства и туризма. Были изучены стратегические преимущества совместных проектов в области зеленой энергетики и укрепления сотрудничества в рамках Среднего коридора.

Также были затронуты постконфликтные реалии и азербайджано-армянский мирный процесс.