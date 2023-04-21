BMT rəsmisi Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib

BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva xalqımızı Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib.
“Report” xəbər verir ki, Vladanka Andreyeva bu barədə
“BMT nümayəndəliyi adından Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Qoy bu gün sizə sülh, xoşbəxtlik və firavanlıq gətirsin.
Ramazan bayramınız mübarək!”, - BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi qeyd edib.
On behalf of— Vladanka Andreeva (@Vladanka_A)
@UNinAzerbaijan, I extend our warmest wishes to the people of #Azerbaijanon the occasion of Eid al-Fitr. May this day bring you peace, happiness & prosperity.
Ramazan bayramınız mübarək!
#EidMubarak pic.twitter.com/qaKP4Hcol7 April 21, 2023