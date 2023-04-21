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BMT rəsmisi Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib

BMT rəsmisi Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva xalqımızı Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib.
Xarici siyasət
21 Aprel , 2023 06:47
BMT rəsmisi Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib

BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva xalqımızı Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, Vladanka Andreyeva bu barədə tvitterdəki hesabında yazıb.

“BMT nümayəndəliyi adından Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Qoy bu gün sizə sülh, xoşbəxtlik və firavanlıq gətirsin.

Ramazan bayramınız mübarək!”, - BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi qeyd edib.

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