BMT rəsmisi Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib

BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva xalqımızı Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, Vladanka Andreyeva bu barədə tvitter dəki hesabında yazıb.

“BMT nümayəndəliyi adından Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Qoy bu gün sizə sülh, xoşbəxtlik və firavanlıq gətirsin.

Ramazan bayramınız mübarək!”, - BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi qeyd edib.