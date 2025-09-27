BMT-də keçirilən iclasda Azərbaycanın milli bəyanatı səsləndirilib
Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev bu gün Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyas çərçivəsində keçirilən Sivilizasiyalar Alyansının Dostları Qrupunun yüksək səviyyəli iclasında milli bəyanatla çıxış edib.
Bu barədə "Report"a XİN-dən məlumat verilib.
Bəyanatda Azərbaycanın mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqların təşviqinə yönəlmiş "Bakı Prosesi" və "Peace4Culture" kimi qlobal təşəbbüsləri işıqlandırılıb.
Həmçinin Azərbaycanın COP29 Sədrliyi gündəliyinə dinlərarası dialoq komponentini, o cümlədən Bakıda COP29 çərçivəsində Dini Liderlərin Qlobal Sammitinin keçirilməsini necə inteqrasiya etdiyi qeyd olunub.
Nazir müavini həmçinin İKT-yə üzv dövlətlərin Xarici İşlər Nazirlərinin İllik Əlaqələndirici görüşündə və Dənizə Çıxışı Olmayan İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin İllik İclasında iştirak edib.