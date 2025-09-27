İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Xarici siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 04:39
    BMT-də keçirilən iclasda Azərbaycanın milli bəyanatı səsləndirilib

    Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev bu gün Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyas çərçivəsində keçirilən Sivilizasiyalar Alyansının Dostları Qrupunun yüksək səviyyəli iclasında milli bəyanatla çıxış edib.

    Bu barədə "Report"a XİN-dən məlumat verilib.

    Bəyanatda Azərbaycanın mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqların təşviqinə yönəlmiş "Bakı Prosesi" və "Peace4Culture" kimi qlobal təşəbbüsləri işıqlandırılıb.

    Həmçinin Azərbaycanın COP29 Sədrliyi gündəliyinə dinlərarası dialoq komponentini, o cümlədən Bakıda COP29 çərçivəsində Dini Liderlərin Qlobal Sammitinin keçirilməsini necə inteqrasiya etdiyi qeyd olunub.

    Nazir müavini həmçinin İKT-yə üzv dövlətlərin Xarici İşlər Nazirlərinin İllik Əlaqələndirici görüşündə və Dənizə Çıxışı Olmayan İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin İllik İclasında iştirak edib.

    На заседании в ООН было зачитано национальное заявление Азербайджана

    BMT-də keçirilən iclasda Azərbaycanın milli bəyanatı səsləndirilib

