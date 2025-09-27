На заседании в ООН было зачитано национальное заявление Азербайджана
- 27 сентября, 2025
- 04:49
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев сегодня выступил с национальным заявлением на заседании высокого уровня Группы друзей Альянса цивилизаций в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как передает Report, в заявлении были освещены глобальные инициативы Азербайджана, направленные на содействие межкультурному и межрелигиозному диалогу, такие как "Бакинский процесс" и "Peace4Culture".
Также было отмечено, как Азербайджан интегрировал компонент межрелигиозного диалога в повестку своего председательства на COP29, включая проведение в Баку в рамках COP29 Глобального саммита религиозных лидеров.
Заместитель министра также принял участие в Ежегодной координационной встрече министров иностранных дел государств-членов ОИС и в Ежегодном заседании министров иностранных дел стран, не имеющих выхода к морю и находящихся в стадии развития.