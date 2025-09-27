Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    На заседании в ООН было зачитано национальное заявление Азербайджана

    Внешняя политика
    27 сентября, 2025
    04:49
    На заседании в ООН было зачитано национальное заявление Азербайджана

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев сегодня выступил с национальным заявлением на заседании высокого уровня Группы друзей Альянса цивилизаций в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как передает Report, в заявлении были освещены глобальные инициативы Азербайджана, направленные на содействие межкультурному и межрелигиозному диалогу, такие как "Бакинский процесс" и "Peace4Culture".

    Также было отмечено, как Азербайджан интегрировал компонент межрелигиозного диалога в повестку своего председательства на COP29, включая проведение в Баку в рамках COP29 Глобального саммита религиозных лидеров.

    Заместитель министра также принял участие в Ежегодной координационной встрече министров иностранных дел государств-членов ОИС и в Ежегодном заседании министров иностранных дел стран, не имеющих выхода к морю и находящихся в стадии развития.

