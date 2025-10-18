BMT-də Azərbaycanın iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəsindən bəhs olunub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İqlim dəyişikliyi və ətraf mühitin deqradasiyasından yaranan çağırışlar artmaqdadır və dünya üzrə milyardlarla insana, onların hüquqlarına mənfi təsir göstərir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyinin birinci katibi Şəhriyar Hacıyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının üçüncü komitəsinin "İnsan hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi" mövzulu iclasında iqlim dəyişikliyi və ətraf mühit üzrə xüsusi məruzəçilərlə interaktiv dialoq zamanı bildirib.

    Birinci katib Azərbaycanın sədrliyi ilə COP29-da qəbul edilmiş Bakı Maliyyə Məqsədinin 2035-ci ilə qədər inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün ildə ən azı 300 milyard ABŞ dolları səfərbər etməyi hədəflədiyini diqqətə çatdırıb:

    "Beynəlxalq ictimaiyyətin səmərəli fəaliyyəti iqlim dəyişikliyi nəticəsində yaranmış köçkünlük, yoxsulluq, qida çatışmazlığı və aclıq, su qıtlığı kimi insan hüquqları çağırışlarını həll etmək üçün zəruridir".

    Azərbaycanın 2024-cü ildə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi üzrə IV könüllü milli hesabatını təqdim etdiyini nəzərə çatdıran Ş.Hacıyev sözügedən tədbirlərin əhalinin rifah halını təmin etməyə yönəldiyini bildirib.

    "Post-münaqişə dövründə azad edilmiş ərazilər Azərbaycan Prezidenti tərəfindən yaşıl enerji zonaları kimi təyin edilib. Yenidənqurma və reabilitasiya səyləri dayanıqlı şəhər və kənd inkişafını təşviq etmək üçün "ağıllı şəhər" və "ağıllı kənd" konsepsiyalarını özündə birləşdirir", - birinci katib qeyd edib.

