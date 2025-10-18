Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    В ООН рассказали об усилиях Азербайджана в борьбе с изменением климата

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 05:20
    Вызовы, возникающие из-за изменения климата и деградации окружающей среды, растут и негативно влияют на миллиарды людей по всему миру и их права.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев во время интерактивного диалога со специальными докладчиками по изменению климата и окружающей среде на заседании "Продвижение и защита прав человека" Третьего комитета 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Дипломат обратил внимание, что Бакинская финансовая цель, принятая на COP29 под председательством Азербайджана, направлена на мобилизацию не менее 300 млрд долларов США в год для развивающихся стран до 2035 года.

    "Для решения проблем прав человека, таких как вынужденное перемещение, бедность, нехватка продовольствия и голод, дефицит воды, возникающих в результате изменения климата, необходима эффективная деятельность международного сообщества", - констатировал Ш. Гаджиев.

    По его словам, Азербайджан в 2024 году представил IV добровольный национальный отчет по реализации Целей устойчивого развития, и указанные в нем мероприятия направлены на обеспечение благосостояния населения.

    "В постконфликтный период освобожденные территории были определены президентом Азербайджана как зоны зеленой энергии. Меры по реконструкции и восстановления включают концепции "умный город" и "умное село", - отметил первый секретарь.

    BMT-də Azərbaycanın iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəsindən bəhs olunub

