BƏƏ Federal Milli Şurasının sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib
Xarici siyasət
- 28 oktyabr, 2025
- 15:35
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) Federal Milli Şurasının sədri Saqr Qobaşın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti oktyabrın 28-də Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədrini Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Cavanşir Paşazadə və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Səfər çərçivəsində sədr Saqr Qobaş ölkə rəsmiləri ilə bir sıra görüşlər keçirəcək, ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparacaq.
Son xəbərlər
15:44
Qırmızı Bazar sakini: Həyatımızda bundan xoş an ola bilməzDaxili siyasət
15:41
Prezident Cəbrayılda "Şəfəq" Günəş Elektrik Stansiyasına gedən avtomobil yolunun açılışında iştirak edibDaxili siyasət
15:40
Foto
DSMF sədri Bakıda vətəndaş qəbulu keçiribDaxili siyasət
15:37
Keniyada təyyarə qəzaya uğrayıb, 11 nəfər ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:36
Foto
Cəbrayıl şəhərində ikinci və üçüncü yaşayış komplekslərinin təməli qoyulubDaxili siyasət
15:35
BƏƏ Federal Milli Şurasının sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlibXarici siyasət
15:35
Foto
İlham Əliyev Cəbrayıl şəhər məscidinin təməlini qoyubDin
15:34
Foto
Ruben Vardanyana yeni vəkil təyin olunubHadisə
15:31