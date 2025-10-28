İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    BƏƏ Federal Milli Şurasının sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 15:35
    BƏƏ Federal Milli Şurasının sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) Federal Milli Şurasının sədri Saqr Qobaşın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti oktyabrın 28-də Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədrini Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Cavanşir Paşazadə və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Səfər çərçivəsində sədr Saqr Qobaş ölkə rəsmiləri ilə bir sıra görüşlər keçirəcək, ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparacaq.

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycan Parlament

    Son xəbərlər

    15:44

    Qırmızı Bazar sakini: Həyatımızda bundan xoş an ola bilməz

    Daxili siyasət
    15:41

    Prezident Cəbrayılda "Şəfəq" Günəş Elektrik Stansiyasına gedən avtomobil yolunun açılışında iştirak edib

    Daxili siyasət
    15:40
    Foto

    DSMF sədri Bakıda vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    15:37

    Keniyada təyyarə qəzaya uğrayıb, 11 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:36
    Foto

    Cəbrayıl şəhərində ikinci və üçüncü yaşayış komplekslərinin təməli qoyulub

    Daxili siyasət
    15:35

    BƏƏ Federal Milli Şurasının sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    15:35
    Foto

    İlham Əliyev Cəbrayıl şəhər məscidinin təməlini qoyub

    Din
    15:34
    Foto

    Ruben Vardanyana yeni vəkil təyin olunub

    Hadisə
    15:31

    Minatəmizləmə fəaliyyəti üçün qiymətləndirmənin aparılması qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti