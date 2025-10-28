Спикер парламента ОАЭ прибыл в Баку с официальным визитом

Председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гобаш прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги обеих стран, почетного гостя встретили вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с ОАЭ Джаваншир Пашазаде и другие официальные лица.

В рамках визита глава парламента ОАЭ проведет встречи с официальными лицами и обсудит перспективы развития двусторонних отношений между Баку и Абу-Даби.