    Спикер парламента ОАЭ прибыл в Баку с официальным визитом

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 16:30
    Спикер парламента ОАЭ прибыл в Баку с официальным визитом

    Председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гобаш прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

    Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги обеих стран, почетного гостя встретили вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с ОАЭ Джаваншир Пашазаде и другие официальные лица.

    В рамках визита глава парламента ОАЭ проведет встречи с официальными лицами и обсудит перспективы развития двусторонних отношений между Баку и Абу-Даби.

    ОАЭ парламент визит Азербайджан Милли Меджлис
