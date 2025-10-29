İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Bilal Ərdoğan Azərbaycanda səfərdədir

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 20:06
    Bilal Ərdoğan Azərbaycanda səfərdədir

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın oğlu Bilal Ərdoğan Azərbaycanda səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, o, Türkiyə Cümhuriyyətinin 102-ci ildönümü münasibətilə keçirilən qəbulda iştirak üçün Bakıya bu gün gəlib.

    Gülüstan Sarayında keçirilən rəsmi qəbulda jurnalistlərə açıqlama verən B.Ərdoğan Türkiyə Prezidentinin salamlarını gətirdiyini və bugünkü tədbirdə iştirakdan sonra Türkiyəyə qayıdacağını vurğulayıb.

    "Azərbaycana Cümhuriyyət bayramımızla əlaqədar gəlmişəm. Tədbirdən sonra geri qayıdacam. Dostluq və qardaşlığımız əbədi olsun. Burada olmaq çox gözəl hissdir".

    Türkiyə Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    Билал Эрдоган находится с визитом в Азербайджане

    Son xəbərlər

    20:26

    İsrail yenidən Qəzza zolağına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    20:25

    İlham Əliyev: Azərbaycan regionda davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində səylərini davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    20:20

    Birol Akgün: Türkiyə Qərb dünyasının güclü tərəfdaşıdır

    Xarici siyasət
    20:12
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədrini qəbul edib

    Xarici siyasət
    20:12

    Avropa Kosmik Agentliyi hərbi peyk şəbəkəsinin yaradılması üçün 1 milyard avro tələb edəcək

    Digər ölkələr
    20:10

    Qriqoryan: TRIPP regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün vacibdir

    Region
    20:09

    KİV: Tramp Orbanla noyabrın 8-də görüşməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    20:06

    Bilal Ərdoğan Azərbaycanda səfərdədir

    Xarici siyasət
    20:00

    Türkiyə səfiri: Regionda qurulacaq sülhdən bütün dünya qazanacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti