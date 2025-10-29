Сын президента Турции Билал Эрдоган находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, он прибыл в Баку сегодня для участия в приеме по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.

В ходе выступления перед журналистами на официальном приеме во дворце Гюлистан он передал приветствие от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я приехал в Азербайджан в связи с нашим национальным праздником. После мероприятия я вернусь в Турцию. Пусть наша дружба и братство будут вечными".