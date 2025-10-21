Bakıda Malayziyanın Milli Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir
Xarici siyasət
- 21 oktyabr, 2025
- 19:06
Bakıda Malayziyanın Milli Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, Malayziyanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı altında keçirilən tədbir hər iki ölkənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayıb.
Tədbirdə Malayziyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ahmad Kamrizamil Mohd Riza, fəxri qonaq qismində elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev, ümumi qonaqlar arasında isə Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, Azərbaycan Milli Məclisinin üzvləri, ictima-siyasi xadimlər iştirak edirlər.
Son xəbərlər
19:48
Səfir: Malayziya universitetləri getdikcə daha çox azərbaycanlı tələbəni qəbul edirXarici siyasət
19:46
Foto
Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri başa çatıbXarici siyasət
19:43
Foto
Video
Zakir Həsənov "Birlik - 2025" birgə regional təlimində iştirak edən hərbi qulluqçularla görüşübHərbi
19:39
KİV: Putin-Tramp görüşünə hazırlıq dayandırılıbDigər ölkələr
19:34
Azərbaycanla Malayziya arasında ali təhsil sahəsində anlaşma memorandumu imzalanacaqElm və təhsil
19:31
İrəvanda Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri görüşəcəkRegion
19:30
Latviya Azərbaycana rəqəmsal texnologiyalar və "yaşıl həllər" sahəsində əməkdaşlıq təklif edirBiznes
19:28
Emin Əmrullayev: Malayziya-Azərbaycan münasibətləri daim yüksələn xətlə inkişaf edibXarici siyasət
19:24
Foto